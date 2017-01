Das Yogacenter Frankfurt am Main liegt nur drei Minuten zu Fuß vom Frankfurter Hauptbahnhof entfernt und ist so optimal mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. In unseren großzügigen und hellen Yogaräumen bieten wir die ideale Atmosphäre zur Entspannung vom Alltag. Wir bieten Dir Yogakurse für Anfänger und Aufbaukurse, Yogakurse für Mittelstufe und Fortgeschrittene, Yoga für den Rücken, Atemkurse, Kinderyoga, offene Yoga Stunden auf unterschiedlichen Niveaus, Yogalehrerausbildung, Workshops zu besonderen Themen, Meditation und Kirtan-Singen. Yogalehrer Ausbildung über 2 Jahre Beginn ab 17.01.2017 dienstags 18.30 – 22.00 Uhr Infoabende jeweils 18.00 – 20.00 Uhr 04.11.2016

02.12.2016

13.01.2017

Yoga Vidya Zentrum Frankfurt am Main

Niddastraße 76

60329 Frankfurt/Main Tel.: 0 69 – 444 047 frankfurt(at)yoga-vidya.de www.yoga-vidya.de/center/frankfurt

Raum für dich In unserem 400 qm Loft findest du Raum zum Entspannen und Auftanken. Vier geräumige, helle Yogaräume, kuschelige Sofas im Aufenthaltsbereich, ein Yogashop mit dem Besten für Geist und Sinne (Literatur zu Yoga, Ayurveda und Spiritualität, Räucherwerk, Yogamatten, Meditationskissen und CDs) und eine Yogabibliothek erwarten dich. Dein Einstieg In einem Yogakurs wirst Du in Theorie und Praxis systematisch in die Yoga Vidya Grundreihe eingeführt. Eine Yogalehrerin / ein Yogalehrer (meist mit Assistent/in) unterstützen und begleiten Dich, damit Du den größtmöglichsten Nutzen aus den Asanas (Yoga-Stellungen) ziehen kannst. Sie werden bemüht sein, auf alle Deine Fragen eine Antwort zu finden.