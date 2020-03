Warum einen Yogakurs besuchen?

Warum sollte man regelmäßig Yogakurse besuchen und Yoga zu einem festen Bestandteil des eigenen Lebens machen? Diese Frage ist leicht zu beantworten – und doch sehr komplex. Jeder, der Yoga übt, weiß: Yoga tut gut. Yoga hilft für Gesundheit, neue Energie, Lebensfreude, Positivität, bessere Konzentration.

In einem Yogakurs wirst du in Theorie und Praxis systematisch in die Yoga Vidya Grundreihe eingeführt. Eine Yogalehrerin/ein Yogalehrer (meist mit Assistent-in) unterstützen und begleiten dich, damit du den größtmöglichen Nutzen aus den Asanas (Körperstellungen) ziehen kannst. Sie werden bemüht sein, auf alle deine Fragen eine Antwort zu finden.

Yoga, die älteste Wissenschaft vom Leben, lehrt, wie du Stress kontrollieren kannst – nicht nur körperlich, sondern auch auf geistig-seelischer Ebene. Man kann den menschlichen Körper mit einem Auto vergleichen. Fünf Dinge sind es, die jeder Wagen braucht, um reibungslos zu laufen – sei es nun ein Rolls-Royce oder ein altes, rostiges Vehikel: Schmierung, Kühlung, Elektrizität, Treibstoff und einen einfühlsamen Fahrzeuglenker. Im Yoga sind es die Asanas oder Stellungen, die den Körper »schmieren« – sie halten Muskeln und Gelenke geschmeidig, kräftigen die inneren Organe und stärken den Kreislauf, ohne Müdigkeit zu verursachen.

Gekühlt wird der Körper durch die Tiefenentspannung, während Pranayama – die Yoga-Atmung – das Prana, den energetischen Strom, verstärkt. »Treibstoff« bezieht der Körper aus Nahrung, Wasser und Luft; und die Meditation ist es, die den Geist, den Lenker des Körpers, beruhigt. Durch Meditation lernst du, den Körper, dein physisches Instrument, zu kontrollieren und schließlich zu transzendieren. Jeder kann Yoga ausüben – gleichgültig wie alt er ist, welche Kondition, welche Religion er hat. Jung und Alt, krank oder gesund – allen Menschen hilft diese Disziplin. Schließlich muss jeder von uns atmen, wie immer er sein Leben gestaltet.

Yoga zeigt dir, wie du die Harmonie in dir selbst wieder erfahren kannst. Es ist in Übungssystem, das dich von außen nach innen bringt und dir zu erkennen hilft, wer du bist.

Yogakurse in deiner Nähe finden

Der Berufsverband der Yogalehrer/innen (BYV) hat tausende Yogalehrer als Mitglieder, die sich über ganz Deutschland verteilt niedergelassen haben. Mit der Suche findest du ganz bestimmt auch einen Yogakurs in deiner Nähe.

Yoga Vidya hat außerdem über 80 Stadtcenter in Deutschland und vier große Ashrams, in denen du Yoga als kompletter Anfänger, aber auch als Fortgeschrittener praktizieren kannst.

