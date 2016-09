Dein täglicher Yoga-Urlaub

Yoga-Urlaub ist eine harmonische Verbindung von Yoga-Praktiken, Meditation oder Achtsamkeitspraxis mit erholsamer Freizeitgestaltung.

Yoga-Urlaub ist etwas, was du täglich für dich machen kannst. Urlaub bedeutet abschalten vom Alltag und in seiner eigenen Mitte sein. Urlaub heißt eintauchen in eine andere Welt. Auch deine tägliche Yogapraxis kann ein Yoga-Urlaub sein, in dem du dir Zeit für dich nimmst.

Bei Yoga Vidya gibt es viele verschiedene Angebote für einen Yoga Urlaub, für Yoga Ferien – für ein paar Tage, Wochen oder länger. Du kannst Seminare besuchen, Ausbildungen machen oder einfach als Individualgast an vielen verschiedenen Programmpunkten teilnehmen und dich optimal regenerieren und gleichzeitig etwas für deine Gesundheit und für dein Wohlbefinden tun.

Hier findest du einige Anregungen zum Thema Yogaurlaub, Yogaferien, Meditationsretreats, Ayurvedakuren und vieles mehr:

Siehe auch: