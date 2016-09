Finde auf Yogakurse24.de nette Yogis und Yoginis und Menschen, die nach einem Yogakurs und Yogaschulen in ihrer Stadt suchen. Stöbere in mehr als 1000 angemeldeten Yogaschulen und Yogakursen. Du kannst hier Yogakurse finden, Yogalehrer finden, Yogaschulen finden.

Was macht gute Yogakurse aus? Was sind gute Yogastunden, Yogaklassen? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Yoga und Joga ? Welche Yoga Stile, welche Yoga Arten gibt es überhaupt? Das sind alles wichtige Fragen, die jeder ernsthafte Yoga Aspirant sich stellen kann. Vieles darüber erfährst du hier – oder auch im Yoga Wiki .

Yogakurse kannst du auch Online machen. Es gibt z.B. einen 10-wöchigen Yogakurse für Anfänger mit über 30 Videos. So lernst du Yoga in dem in Deutschland populärsten Yogastil , nämlich Yoga Vidya Stil . Hier die erste Yogastunde des 10-wöchigen Anfängerkurses als Video:

Yogakurse, Yogastunden, Yogaklassen, Yoga Workshop, Yoga Seminar – was ist eigentlich was?

Was ist eigentlich ein Yogakurs? Was ist eine Yogastunde? Was ist eine Yogaklasse? Und wann sagt man Yoga Workshop, wann Yoga Seminar?

Die Verwendung dieser Begriffe ist nicht so eindeutig. Deswegen hier einige Überlegungen:

Yogastunde

Eine Yogastunde ist eine Yoga Einheit. Eine Yogastunde dauert normalerweise 90 Minuten, sie kann auch 60 Minuten oder zwei Stunden dauern. Andere Ausdrücke für Yogastunde ist Yogaklasse, Yoga Session, Yoga Class, Yoga Sitzung. Wenn Yogastunden aufeinander aufbauen, wird eine Gruppe von Yogastunden als Yogakurs bezeichnet. Wenn man in Yogastunden ohne Voranmeldung einfach dazu kommen kann, nennt man das Yoga Drop-in Class oder auch Offene Yogastunde.

Yogaklasse

Yogaklasse kann verschiedenes bedeuten. Manchmal versteht man unter Yogaklasse eine Yogastunde. Denn im Englischen spricht man gerne von Yoga Class. Manchmal wird der Ausdruck Klasse wie in der deutschen Schule auch verwendet im Sinne von einer Gruppe von Menschen, die über einen längeren Zeitraum in der gleichen Gruppe zusammenbleibt. So werden die Teilnehmer eines mehrwöchigen Yogakurses als Yogaklasse bezeichnet.

Yogakurse

Ein Yogakurs ist normalerweise eine aufeinander aufbauende Folge von Yogastunden. Man unterscheidet zwischen Yoga Anfängerkursen, Aufbaukursen, Mittelstufenkursen, Fortgeschrittenenkursen. So gibt es auch Schwangeren-Yogakurse, Kinderyogakurse, Senioren-Yogakurse.

Yoga Workshop

Ein Yoga Workshop dauert typischerweise länger als eine Yogastunde. Ein Yoga Workshop ist typischerweise eine einmal stattfindende Veranstaltung, in der der Workshopleiter ein bestimmtes Yoga Theme vertieft. Oft ist bei einem Yoga Workshop Frage und Antwort dabei. Es wird also nicht einfach Yoga geübt wie in einer Yogastunde. Vielmehr wird ein bestimmter Aspekt des Yoga herausgegriffen, damit Menschen danach selbständig Yoga noch besser üben können – oder in ihrem normalen Yogakurs tiefer kommen können.

Yoga Seminar

Ein Yoga Seminar ist etwas länger. Ein Yoga Seminar ist typischerweise eine Veranstaltung, die 2-7 Tage hintereinander stattfindet und einen großen Teil des Tages andauert. Yoga Seminarhäuser, Yoga Ashrams, bieten typischerweise Yoga Seminare mit Übernachtung an. Ein Yoga Seminar verbindet typischerweise verschiedene Aspekte des Yoga, also nicht nur Yogastunden, Yoga Übungen, sondern eben auch Meditation, gesunde Ernährung, Yoga Philosophie, Gesundheitsratschläge, Yoga Spiritualität und mehr. Um Yoga und Meditation besonders gut kennen zu lernen, eignet sich z.B. das Anfänger Yoga und Meditation Einführungsseminar von Yoga Vidya. In Yogakursen kannst du also typischerweise Hatha Yoga sehr gründlich lernen, in einem Yogaseminar bekommst du in einer kurzen Zeit recht intensiv die volle Yoga Erfahrung.