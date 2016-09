Zweimonatige Yogalehrerausbildung bei Yoga Vidya

Yoga Vidya Bad Meinberg bietet vom 08.05 – 03.07.2016 die zweimonatige Yogalehrer-Ausbildung an. Wenn für dich augenblicklich ein neuer Lebensabschnitt beginnt, z.B. durch einen Jobwechsel, ein Sabbatical, einen Schulabschluss oder durch Beendigung deines Studiums, dann ist dieses Ausbildungsmodell perfekt!

Falls du dein Berufsleben hinter dir gelassen hast, vielleicht sogar schon pensioniert oder in Rente bist, und du Zeit und Energie für neue Aufgaben einsetzen und dich in deiner Persönlichkeit weiterentwickeln möchtest, auch dann ist die 2 Monate Yogalehrer Ausbildung eine hervorragende Option.

In der Zeit während der Ausbildung kannst du dich noch tiefer auf ein inspirierendes Leben im Ashram einlassen, du kannst Yoga für dich selbst lernen und deine vorhandene Yogapraxis -und Kenntnisse vertiefen. Nach der Ausbildung bist du dann in der Lage, Yoga als Yogalehrer/Yogalehrerin an andere Menschen weiterzugeben. Die Inhalte der Yogalehrerausbildung werden in Vorträgen und Workshops erarbeitet. In Kleingruppen erlebst du erste Unterrichtserfahrung und den Austausch darüber.

Das zweimonatige Zeitmodell ist ideal, wenn du zügig, intensiv und kompakt zum Yogalehrer ausgebildet werden willst, du dir mit insgesamt acht Wochen aber ausreichend Zeit nehmen möchtest, um gründlich und entspannt die vermittelten Inhalte unserer 4-wöchigen Yogalehrerausbildung Intensiv zu lernen.

Die Yogalehrerausbildung ist nicht an spezielle Vorkenntnisse gebunden und offen für alle – für jung & alt!