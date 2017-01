Yoga Vidya Center findest Du in mittlerweile 80 Städten. Darunter gibt es über 50 Yogaschulen, die auch Yogalehrer- oder Ayurveda-Ausbildungen anbieten. Der so vermittelte Yoga orientiert sich an dem bewährten integralen Yoga in der Tradition von Swami Sivananda und beinhaltet die Vielfalt des Yogas in all seinen Facetten.

Falls du neugierig geworden bist und Interesse hast, finde die Yogaschule in deiner Nähe, nimm Kontakt auf und erlebe dein persönliches Yoga-Abenteuer!