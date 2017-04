Neu-Eröffnung Yoga Vidya Berlin-Wilmersdorf

Am 29.04. eröffnet das herzlich-neue Yoga Vidya Stadtcenter in Berlin-Wilmersdorf in der Pfalzburger Strasse 43/44. Mit feurigwarmen Enthusiasmus und offenherziger und frühlingsfrischer Euphorie gehen wir diesen wundervollen Schritt und feiern dann mit euch zwei ganze Tage lang, so dass das Yogi(ni)herz sich köstlich erfreut und kleine Purzelbäume schlagen möchte.

Sukadev, Gründer und Leiter von Yoga Vidya e.V. wird bei der Eröffnung anwesend sein, sein Wissen und seinen Segen mit den Anwesenden teilen. Auch Janin Devi, welche als funkelnder Stern so schön in der Yoga-Musikszene strahlt wird mit dabei sein.

So könnt ihr zwischen vielen verschiedenen Yogastunden auswählen, ganz was euch liegt, und worauf ihr gerade Lust habt, von Anfänger bis Fortgeschritten. Das Ganze natürlich kostenlos. Auch die darauf folgende Woche vom 02.05. – 07.05. ist das Yoga-Angebot komplett gratis. Yoga so viel du magst! Jay!

Das Programm der Eröffnung:

Samstag, 29. April

ab 9:30 Begrüßung

10:00-11:30 Mantrayogastunde mit Janin Devi

11:30-13:30 Snacks, Gespräche und Besichtigung der Räumlichkeiten

12:30-13:30 Vortrag: „Was ist Yoga“

Info für Yogalehrer- und Yinyogalehrer Ausbildung

13:30-14:30 2 Yogastunden – Sanfte Mittelstufe + fordernde MS

15:00-16:00 2 Yogastunden – Anfänger + Mittelstufe

16:30-17:30 2 Yogastunden – Anfänger + sanfte bis fordernde MS

17:30-18:00 Einführung in die Meditation

18:15-19:30 Eröffnungspuja mit Sukadev, Leiter des Yoga Vidya e.V.

19:30-21:00 Konzert mit Janin Devi

Sonntag, 30. April

14:00-15:30 Mantrayogastunde mit Devaki und Vedamurti aus Köln

16:00-17:30 Yogastunde mit Bhaskara für Alle

ab 18:00 Offene Kirtanrunde mit Arati

Hier findest du weitere Links: