1x 2 Freikarten für die Gesundheitsmesse in Koblenz

Für die „Gesundheitsmesse für Ayurveda & Yoga“ am 15. und 16. Oktober 2016 in Koblenz haben wir noch 1x 2 Freikarten zu vergeben. Gib uns die richtige Antwort auf folgende Frage, und du nimmst an der Verlosung teil.

(Teilnahmeschluss ist bereits der 15. September 2016. Der/die Gewinner/in wird per Email informiert)

Hier die Gewinnspielfrage: Was ist die wörtliche Bedeutung von „Ayurveda“? A) „Wissen vom (langen) Leben“ B) „Entspannung“ C) „Gute Gesundheit und viel Glück“ [ Wenn du willst, like uns auch auf facebook.com/Yogakurse24 ]

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, fülle bitte folgende Felder aus:

Wähle Deine Antwort: (Pflichtfeld)

Bitte trage folgende Daten ein, um am Gewinnspiel teilzunehmen: Vorname* (Pflichtfeld)

Nachname* (Pflichtfeld)

E-Mail-Adresse* (Pflichtfeld)

Straße* und Hausnummer* (Pflichtfeld)

Postleitzahl* (Pflichtfeld)

Wohnort* (Pflichtfeld)

Land* (Pflichtfeld)

Telefon (optional)

Teilnahmebedingungen gelesen und bin damit einverstanden.

Wenn du magst, like auch unsere yogakurse24-Facebook-Seite Einsendeeschluss ist der 15. September 2016!

Viel Glück! 🙂